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Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:32

'de konferans finaline yükselen ilk takım oldu

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NBA'de konferans finaline yükselen ilk takım Phoenix Suns oldu

'de yarı final heyecanı devam ediyor. NBA play-off'larında , 'ı 125-118 yenerek 11 yıl aranın ardından konferans finaline yükseldi. Pepsi Center'daki mücadeleden 125-118 galip ayrılarak seriyi 4-0 kazanan Suns, 2010 yılından sonra ilk kez konferans finaline çıktı.

play-off'larına iki maçla devam edildi. Suns, Batı Konferansı yarı final serisi dördüncü maçında Nuggets'a konuk oldu.

Pepsi Center'daki mücadeleden 125-118 galip ayrılarak seriyi 4-0 kazanan Suns, 2010 yılından sonra ilk kez konferans finaline çıktı.

37 sayı, 7 asist ve 3 ribauntluk performansı, Devin Booker ise 34 sayı, 11 ribauntluk "double-double"ı ile Suns'ta gecenin yıldız isimleri oldu.

Nuggets'ta Will Barton 25 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist, de 22 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle karşılaşmayı tamamladı.

, konferans finalinde Utah Jazz-Los Angeles Clippers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- BUCKS, SERİDE BERABERLİĞİ YAKALADI

, 'i 107-96 mağlup ederek 2-0 geriye düştüğü Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle Bucks galibiyetinin mimarı olurken, Khris Middleton 19 sayı, 4 ribaunt, Jrue Holiday 14 sayı, 9 asistle oynadı.

Nets'te Kevin Durant'in 28 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Kyrie Irving'in 11 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

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NBA'de konferans finaline yükselen ilk takım Phoenix Suns oldu
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