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Giriş Tarihi: 18.6.2021 12:20 Son Güncelleme: 18.6.2021 12:21

'a imza attırdı

DHA
Fenerbahçe Beko İsmet Akpınar'a imza attırdı

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren , geçtiğimiz sezon forması giyen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

ABD'li pivot 'ın transferinin ardından sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandı.



26 yaşındaki oyuncu Bahçeşehir Koleji formasıyla geçtiğimiz sezon 'nde 10.7 sayı, 1.6 ribaund, 2.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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Fenerbahçe Beko İsmet Akpınar'a imza attırdı
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