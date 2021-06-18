Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i devirdi seriyi son maça taşıdı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Brooklyn Nets'i 104-89 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu'da normal sezonu 3. sırada tamamlayan Bucks, konferans 2'ncisi Nets'i ağırladığı serinin 6. karşılaşmasını kazandı.
Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.
Nets cephesinde Kevin Durant 32 sayı, 11 ribaunt, James Harden 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.
Serinin son mücadelesi, Nets'in sahasında yapılacak.