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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:43 Son Güncelleme: 18.6.2021 10:43

'i devirdi seriyi son maça taşıdı!

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Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i devirdi seriyi son maça taşıdı!

NBA'de play-off heyecanı nefes kesen maçlarla devam ediyor. Doğu Konferansı yarı final serisi 6. maçında ile karşı karşıya geldi. Rakibini 104-89 yenen Bucks, seriyi 3-3 getirdi. Doğu Konferansı'nda finale çıkacak ekibi 7. maç belirleyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında 'i 104-89 yenen , Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu'da normal sezonu 3. sırada tamamlayan Bucks, konferans 2'ncisi Nets'i ağırladığı serinin 6. karşılaşmasını kazandı.

Bucks'ta 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.

Nets cephesinde 32 sayı, 11 ribaunt, James Harden 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Serinin son mücadelesi, Nets'in sahasında yapılacak.

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Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i devirdi seriyi son maça taşıdı!
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