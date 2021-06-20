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Giriş Tarihi: 20.6.2021 10:53

'i eleyen Doğu Konferansı finalinde

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Brooklyn Nets'i eleyen Milwaukee Bucks Doğu Konferansı finalinde

play-off'larında , 'i uzatmada 115-111 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı finaline yükseldi. Bucks'ta 40 sayı, 13 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Nets'te , 48 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Durant, NBA play-off'ları tarihinde 7. maçta en fazla sayı üreten oyuncu olmayı başardı.

play-off'larına tek maçla devam edildi. Nets, konferans yarı final serisi 7. maçında Barclays Center'da Bucks'ı ağırladı. Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşma boyunca skorda 20 defa üstünlük el değiştirdi, 10 kez de eşitlik sağlandı.

Nets'in yıldızı , bitime bir saniye kala zor pozisyonda attığı basketle maçı uzatmaya taşıdı. Yaklaşık 3,5 dakika sayı üretilemeyen uzatma periyodu sonunda rakibine üstünlük sağlayan Bucks, adını konferans finaline yazdırdı.

ANTETOKOUNMPO 40 SAYI ATTI
Bucks'ta 40 sayı, 13 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Antetokounmpo, Elgin Baylor, Jerry West, Charles Barkley ve Tim Duncan'dan sonra NBA play-off'ları 7. maçında en az 40 sayı, 10 ribaunt istatistikleri yakalayan 5. oyuncu oldu. 23 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, ise 19 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

DURANT'İN 48 SAYISI YETMEDİ
Ev sahibi ekipte müsabakanın tamamında forma giyen Durant, 48 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Durant, NBA play-off'ları tarihinde 7. maçta en fazla sayı üreten oyuncu olmayı başardı. 22 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 17 sayı, 11 ribauntla oynadı. , Doğu Konferansı finalinde - (3-3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Brooklyn Nets'i eleyen Milwaukee Bucks Doğu Konferansı finalinde
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