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Giriş Tarihi: 24.6.2021 10:10 Son Güncelleme: 24.6.2021 10:11

Atlanta Hawks Milwaukee BucksTrae Young'ın müthiş performansıyla yendi

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Atlanta Hawks Milwaukee Bucks'ı Trae Young'ın müthiş performansıyla yendi

NBA'de Doğu Konferansı final serisinde Atlanta Hawks ile Milwaukee Bucks karşı karşıya geldi. Serinin ilk maçı nefes keserken Hawks, Bucks'ı 116-113 devirdi ve 1-0 öne geçti. Trae Young, 48 sayı, 11 asist ve 7 ribauntla maça damga vurarak galibiyette başrol oynadı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, konferans final serisi ilk maçında Fiserv Forum'da Hawks'ı ağırladı.

Trae Young, 48 sayı, 11 asist ve 7 ribauntla yıldızlaştığı gecede Hawks'ı galibiyete taşıdı. John Collins 23 sayı, 15 ribauntla oynarken, Kevin Huerter 13, Clint Capela ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist, Jrue Holiday'in 33 sayı, 10 asist ve 4 ribauntluk performanslarıyla, Khris Middleton'ın 15 sayılık katkısı mağlubiyete engel olamadı.

NBA play-off'ları yarın TSİ 04.00'te Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns arasındaki Batı Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.

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Atlanta Hawks Milwaukee Bucks'ı Trae Young'ın müthiş performansıyla yendi
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