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Giriş Tarihi: 24.6.2021 15:08 Son Güncelleme: 24.6.2021 15:12

Pierria Henry Fenerbahçe Beko'da!

Pierria Henry Fenerbahçe Beko'da!

Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia’da geçiren Birleşik Amerikalı guard Pierria Henry ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu. .

Daha önce Tofaş'ta da forma giyen Pierria Henry, Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia'da geçiren Birleşik Amerikalı guard Pierria Henry (1.93, 1993) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

PİERRİA HENRY KİMDİR?

Pierria Henry, 20 Ocak 1993 tarihinde South Charleston, West Virginia'da dünyaya geldi.

Kolej basketbolunda 2011-2015 yılları arasında Charlotte forması giyen Henry, ilk profesyonel yılını ise 2015-16'da Gürcistan'ın Vita Tblisi ve Almanya'nın Ulm takımlarında geçirdi. Henry, Ulm ile EuroCup'ta da mücadele etti.

2016-17 sezonunda İsrail'in Hapoel Eliat ekibine geçen Henry, 2017-18 sezonunda ise ülkemizde Tofaş formasını giydi ve Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçemize karşı final oynayan ekibin önemli bir parçası oldu. Henry, 2017-18 sezonunda EuroCup'ta da önemli bir performans ortaya koydu.

2018-19 sezonunda Rusya'nın yolunu tutan ve UNICS Kazan'a transfer olan Henry, Rus temsilcisiyle üçüncü EuroCup macerasını yaşadı. Başarılı guard, EuroCup'ta 2018-19 sezonunun en iyi ikinci beşine seçildi. Henry, EuroCup'ta maç başına 5.3 asist ortalamasıyla en iyi altıncı, maç başına 1.5 top çalma ortalamasıyla da en iyi yedinci isim olarak dikkat çekmişti. Birleşik Amerikalı guard, takımının en çok parkede kalan, en çok asist yapan, en çok top çalan ismi olmanın yanı sıra, ribaundlarda ikinci, skor üretiminde de dördüncü sıradaydı. Henry'nin EuroCup'taki performansı ona normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü de getirmişti. Henry'nin etkili bir performansa imza attığı sezon Kazan, EuroCup'ta yarı final oynama başarısı gösterdi.

Henry, 2019-20 sezonunda ise EuroLeague organizasyonuna Baskonia formasıyla adım attı. İlk yılında 1.6 top çalma ortalamasıyla EuroLeague'de bu istatistik alanının en değerli ismi olan Henry, ACB'de de takımıyla şampiyonluğa ulaştı. Pierria Henry, ikinci sezonunda ise özellikle EuroLeague'de çok başarılı bir performans ortaya koydu. Deneyimli sporcumuz, maç başına 1.7 top çalma ortalamasıyla EuroLeague'de bu alandaki liderliğini kimseye bırakmadı.

Pierria Henry, EuroLeague'in en özel savunmacılarından biri olarak tanınıyor. Aynı zamanda yüksek enerjisi, pasörlüğü ve çembere gidebilme özelliğiyle de bilinen Henry, Fenerbahçe Beko'nun guard rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.

Kariyer özeti:

2011-15 (Charlotte)
2015-16 (Vita Tblisi, Ulm)
2016-17 (Hapoel Eliat)
2017-18 (Tofaş)
2018-19 (UNICS Kazan)
2019-21 (Baskonia)

EuroLeague istatistikleri:

2019-20 Baskonia: 25 maç, 25 dakika, 7.9 sayı, 3.6 ribaund, 3.4 asist, 1.6 top çalma, 10.4 verimlilik
2020-21 Baskonia: 34 maç, 27 dakika, 10.5 sayı, 3.2 ribaund, 7.3 asist, 1.7 top çalma, 16.0 verimlilik

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Pierria Henry Fenerbahçe Beko'da!
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