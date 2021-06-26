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Giriş Tarihi: 26.6.2021 10:19 Son Güncelleme: 26.6.2021 10:20

Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'ı Giannis ile devirdi! Seriye eşitlik geldi

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Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'ı Giannis ile devirdi! Seriye eşitlik geldi

NBA'de Doğu Konferansı final serisi ikinci maçında Milwaukee Bucks ile Atlanta Hawks karşı karşıya geldi. Atlanta Hawks'ı 125-91 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisini 1-1'e getirdi. Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyette başrol oynadı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, konferans final serisi ikinci maçında Fiserv Forum'da Hawks'ı ağırladı.

Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadığı Bucks'ta, Jrue Holiday 22, Brook Lopez 16, Khris Middleton 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

İlk maçta 48 sayı üreten Trae Young'ın 15 sayıda kaldığı Hawks'ta ise Danilo Gallinari 12, Cam Reddish ve John Collins 11 sayılık performans sergiledi.

NBA play-off'ları, yarın TSİ 04.00'te Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns arasındaki Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edecek.

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Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'ı Giannis ile devirdi! Seriye eşitlik geldi
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