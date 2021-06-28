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Giriş Tarihi: 28.6.2021 09:46 Son Güncelleme: 28.6.2021 09:49

Milwaukee Bucks Atlanta Hawks'ı Middleton-Giannis ikilisiyle devirdi

Milwaukee Bucks Atlanta Hawks'ı Middleton-Giannis ikilisiyle devirdi

NBA'de Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçında Atlanta Hawks'ı 113-102 yenen Milwaukee Bucks, 2-1 öne geçti. Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 11 ribaunt, Giannis Antetokounmpo ise 33 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, konferans final serisi üçüncü maçında State Farm Arena'da Hawks'a konuk oldu.

Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 11 ribaunt, Giannis Antetokounmpo da 33 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Bobby Portis 15, Brook Lopez 10 sayı üretirken, Jrue Holiday 12 asistle maçı tamamladı.

Ev sahibi ekipte ise Trae Young'ın 35 sayı, 4 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Danilo Gallinari 18, John Collins 13 sayılık katkı sağladı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

NBA play-off'ları, yarın TSİ 04.00'te Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers arasındaki Batı Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edecek.

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Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Milwaukee Bucks Atlanta Hawks'ı Middleton-Giannis ikilisiyle devirdi
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