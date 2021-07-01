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Giriş Tarihi: 1.7.2021 10:36 Son Güncelleme: 1.7.2021 10:36

Batı'nın en büyüğü Phoenix Suns! 28 yıl sonra NBA finallerinde...

İHA
Batı'nın en büyüğü Phoenix Suns! 28 yıl sonra NBA finallerinde...

NBA Batı Konferansı'nda şampiyon Phoenix Suns oldu. Los Angeles Clippers'ı 130-103 mağlup eden Suns, 28 yıl sonra NBA finallerine çıkmayı başardı. Seriyi 4-2 kazanan Phoenix'in rakibi Doğu Konferansı'ndaki Atlanta Hawks - Milwaukee Buck serisinin galibi olacak.

NBA Batı Konferansı finalleri 6. maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers'ı 130-103 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. 28 yıl sonra NBA finallerine yükselen Phoenix'in rakibi Doğu Konferansı'ndaki Atlanta Hawks - Milwaukee Buck serisinden sonra olacak.

NBA Batı Konferansı finalleri 6. karşılaşmasında Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers, Staples Center'da karşı karşıya geldi.

Phoenix, Clippers'ı 130-103'lük skorla mağlup etti ve seride durumunu 4-2 yaptı. Batı Konferansı'nda şampiyonluğa ulaşan Phoenix Suns, 1993'ten sonra ilk kez NBA finallerine yükseldi.

Phoenix finaldeki rakibi Doğu Konferans finalindeki Atlanta Hawks - Milwaukee Buck serisinden sonra olacak. Doğu'daki seride durum 2-2.

Phoenix Suns'ta Chris Paul 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaund ve Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribaund ile oynayarak katkıda bulundu. Los Angeles Clippers'ta ise Marcus Morris'in 26, Paul George'un da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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Batı'nın en büyüğü Phoenix Suns! 28 yıl sonra NBA finallerinde...
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