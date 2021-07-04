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Giriş Tarihi: 4.7.2021 10:02 Son Güncelleme: 4.7.2021 10:26

Milwaukee Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde!

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Milwaukee Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde!

NBA Doğu Konferansı finalinde Atlanta Hawks'u 118-107 yenen Milwaukee Bucks, seriyi 4-2 kazanarak NBA finalinde Phoenix Suns'ın rakibi oldu. Bucks, 1974'ten bu yana ilk, tarihinde 3. kez finale yükseldi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, Hawks'a konuk olduğu serinin 6. karşılaşmasından galip ayrıldı ve 1974'ten bu yana ilk, tarihinde 3. kez finale yükseldi.

Sakatlığı süren yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ın skor yükünü, 23'ü üçüncü çeyrekte olmak üzere 32 sayı atan Khris Middleton çekti. Middleton ayrıca 7 asist yaptı ve 3 top çaldı. Jrue Holiday de 27 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 4 top çalmayla Middleton'a eşlik etti.

Hawks'ta Cam Reddish 21 sayı, Bogdan Bogdanovic 20 sayı, Trae Young 14 sayı, 9 asist ve John Collins 13 sayı, 11 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Batı Konferansı şampiyonu Suns ile Doğu Konferansı şampiyonu Bucks arasındaki final serisinin ilk maçı, 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak.

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Milwaukee Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde!
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