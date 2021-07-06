Bucks ikinci, Suns ilk NBA şampiyonluğu için sahaya çıkacak

Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ve Jrue Holiday'in sürüklediği Bucks ile kadrosunda Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton gibi önemli isimleri barındıran Suns, 75. NBA Finalleri'nde karşılaşacak.

Doğu Konferansı şampiyonu Bucks (1971, 1974, 2021) da Batı Konferansı şampiyonu Suns (1976, 1993, 2021) da 3'üncü kez finalde mücadele edecek. Normal sezondaki galibiyet yüzdesi daha yüksek olduğu için saha avantajına sahip Suns, serinin ilk 2 karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Seride 4 maçtan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"nı müzesine götürecek.