Ergin Ataman'dan Obradovic itirafı! "Çok şey öğrendim"

Mehmet Kasapoğlu: Hocam farklı takımları çalıştırdınız. Çok farklı bütçelerle çalıştınız ama ben burada farklı bütçeler de olsa her birinde bir başarı görüyorum. Burada tabii ki sürdürülebilirlik ve bu bizim aslında her alanda temel motivasyonlarımızdan biri olması gereken bir konu. Yani süreçlerin bir gün farklı diğer gün tam zıttı olması açıkçası pek çok açıdan gelişimi engelleyen bir konu. Bu sürdürülebilirliği yakalamada bunu devamlı artan oranlı bir şekilde ortaya koymada sizin anahtar yaklaşımınız bu anlamdaki sırrınızı sorsam?



Ergin Ataman: Anahtar kelime şu adanmışlık. Yani ben basketbol antrenörlüğünü bir iş olarak görmüyorum. Benim hayatım. Yani bizi ailecek görüyorsun. Benim oğlan 10 yaşında her zaman her yerde yanımda. Annem, babam 87 yaşında. Yaptığım işten çok keyif alıyorum. Keyif aldığım için de bunu en iyi şekilde yapmaya ve tatmin olmuyorum. Yani bir başarı geldikten sonra tamam bu artık ben Avrupa'nın en iyisiyim. İşte şimdi EuroLeague'in yılın en iyi antrenörü seçtiler. Benim hedefim devam etmek. Bu yılın antrenörü olmaya devam etmek. Yine şampiyon ama bunu yaparken de tabii ki bilimsel metotlarla çalışmalarımızı yapıyoruz. Kadroyu kurarken çok dengeli kadro kurman lazım. Nereye gidersen git elindeki bütçeye göre bir de şu var şunun farkındayım. Ben bir takıma gittiğim zaman beklenti oluyor. Ergin hoca geldi ise o zaman taraftarda beklenti oluyor, yönetimde beklenti oluyor. O zaman ben de cesurca saklanmamalıyım. Beklentiyi karşılayacak olan takımı kurmam lazım. Onun içinde yönetimi oraya ikna etmen lazım. Ondan sonra da oyuncuları seçerken doğru seçmem lazım. Yani ben gidip de menajerin tavsiye ettiği oyuncuyu almam. Bizim kendi scouting ekibimiz var onlarla çalışırız. Oyuncuları liste yaparız. Şimdi mesela gündem yapalım işte Sertaç Şanlı Barcelona'ya transfer oldu. Şu anda bizim elimizde 5 kişilik bir liste var. Onlarla biz konuşmaya başlayacağız hemen. Hazırlıklarımız hep tamam. Ondan sonra da metotlarımızla antrenman metotlarımızla o takıma göre hiçbir zaman şöyle bir şeyimiz yok. Bazen esnek olmanız gerekiyor. Yani elinizdeki takımı en iyi modelle oynatacak bir sistemi kurulmalı. Yani Ergin hocanın sistemi bu ama elindeki oyuncular onu yapamayacaksa o zaman sisteme ayak uydurman gerekiyor. Disiplin en önemli şeylerden bir tanesi. Dışarda özel hayatımda oyuncularla arkadaş gibiyimdir ama sahaya çıktığım zaman şunu bilir herkes. Patron benim. Evet ben belki yıldız oyuncularım var. Shane Larkin, Micic, Dunston hepsi yıldız oyuncular ama hepsi bilirler ki o sahanın patronu Ergin Hoca. Ben de onlara bu güveni nasıl sağlıyorum? Kim iyi ise o oynar. Benim için şu oyuncum şu kadar para almış bu oyuncumun yaşı 36 hiç önemli değil. Bunun en güzel örneğini bu sene Sertaç yaptı. Üçüncü pivot iken takımın 2 dakika oynamayan oyuncusu iken en iyi oyuncusu durumuna geldi. Şimdi transfer yaptı. Barcelona'ya gitti. Onun için kim iyiyse o oynar bizim sistemde. Bu da çok önemli bir metot.





Mehmet Kasapoğlu: Her şeyden önemlisi kendinizi bu konuya vakfetme. Demek ki o tutku, o adanmışlık sadece sporda değil sanatta kültürde siyasette adanmışlık olunca çok daha başka oluyor.



Ergin Ataman: Adanmışlık, cesaret ve vizyon kendini kısıtlamamak kendinden daha önde olanları izleyip takip edip onları yakalayıp onları geçmeye çalışmak. Örneğin Türkiye'ye Obradovic geldi. Avrupa'nın en başarılı, en kariyerli antrenörü. Ben ondan çok şey öğrendim. İlk başlarda kaybediyordum sonra yenmeye başladım. Benim takımım şampiyon olmaya başladı. Amerika'ya gittim San Antonio Spurs'te Popovic'in yanında 2-3 ay kaldım. Ne yapıyorlar diye izledim. Ergin Ataman olarak orada niye seyirci gibi oturup izliyorsun? İnsan hangi konumda olursa olsun her meslekte başarılı insanları kendine rol model ondan sonra kendi üzerine koymalı. Hiçbir zaman o kompleks içine girmemeli.





Mehmet Kasapoğlu: Kibri, gururu bir kenara bırakıp iyi neredeyse onu öğrenme ve uygulama başarı faktörlerinden bir tanesi de bu.

Hocam röportajlarınızda bir NBA takımı çalıştırmak isterim diyorsunuz. Ben şahsen Türk insanının istediğinde, inandığında her konuyu başarabileceğine gönülden inanıyorum ve özellikle geldiğimiz noktada bir Türk antrenörün NBA de takım çalıştırmasını artık hayal olmadığını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz?



Ergin Ataman: Basketbolla ilgili gençlik hayallerimin tamamını gerçekleştirmiş bir Hoca olarak şimdi artık önümde de bir NBA'de hocalık hayali var. Şimdi tabii NBA'ye biz Türkiye'den de çok oyuncu ihraç ettik. Avrupa'dan da o birçok oyuncu gidiyor ama hocalık çok farklı. Yani hoca olduğu zaman siz o kulübü temsil ediyorsunuz ve teksiniz. Hoca tek ama oyuncu 15 oyuncudan 1 tanesi 2 tanesi Avrupalı olabiliyor. Bugüne kadar NBA'de Avrupa'da başarılı olmuş hiçbir hocayı almadılar. Bu benim için bir 'challenge'. Benim hayatım hep böyle challenge'lar ile geçti. Avrupa Şampiyonu olabilir misin? Evet olurum. Yabancı bir takımda olabilir misin? Evet, olurum. Peki EuroLeague'i alamadın bugüne kadar onu da alacağım. Onu da aldım. Bugüne kadar hiçbir Avrupalı koç bırakın Türk'ü Avrupalı koç Avrupa'daki başarısından sonra NBA'de baş antrenör olamamış. Peki benim için bir challenge. O zaman ben de diyorum ki bu sene ben Avrupa'nın en iyi hocası oldum. Önümüzdeki 1-2 sene daha bu sürdürebilirliği devam ettirebilirim. Ondan sonra da onlar gelirler ve ben bundan çekinmem. Bazı antrenörler çekinirler. Acaba nasıl yapacağım? Ben NBA'yi gözümde büyütmüyorum. Çünkü benim çalıştığım oyuncuların hiçbirisi NBA oyuncularından aşağı oyuncular değil. Hatta çoğu Larkin NBA'de oynuyor, geliyor sonra burada oynuyor. Micic belki NBA'ye gidecek. Ben hiçbir zaman büyük hedeflerden çekinmem aksine bana bir cesaret veriyor. Bana böyle bir motivasyon kaynağı oluyor. Şimdiden motivasyonum o şimdi de önümüzdeki 2 sene gene şampiyon olmak Avrupa'da ondan sonra da gelecekler yani ben buna inanıyorum.