Gökhan İnler'den Belhanda yorumu! "Çok kaliteli bir oyuncu, çok faydalı olacak"

"GENÇLERİMİZE DAHA FAZLA ŞANS DOĞACAK"

Tecrübeli futbolcu, TFF'nin; Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebileceği kararı ile ilgili olarak, şunları ifade etti: "Federasyonun aldığı karara saygı duymamız lazım. Bizim gençlerimize daha fazla şans doğacak. Sonuçta bu ülkenin bizim çocuklarımıza çok ihtiyacı var. Gençlerimize destek olmamız lazım. İnşallah hayırlısı olur sonuçta futbolda yenen doğru işi yapıyor."