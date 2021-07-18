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Giriş Tarihi: 18.7.2021 11:10

NBA finalinde Phoenix Suns'ı 123-119 yenen Milwaukee Bucks seride 3-2 öne geçti

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NBA finalinde Phoenix Suns'ı 123-119 yenen Milwaukee Bucks seride 3-2 öne geçti

NBA finalinde Phoenix Suns'ı 123-119 yenen Milwaukee Bucks seride 3-2 öne geçti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle maça damga vurdu. Suns'ta ise Devin Booker'in 40 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA final serisi beşinci maçında Suns, Footprint Center'da Bucks'ı ağırladı. İlk çeyreği 37-21 önde tamamlayan taraf Suns olsa da Bucks devre arasına 64-61 üstün gitti. İkinci yarıda rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen Bucks, üçüncü periyodunu 100-90 önde bitirdiği mücadeleden 123-119 galip ayrıldı.

Bucks, 2006 yılından bu yana 2-0 geriye düştüğü final serisinde 3-2 öne geçen ilk takım oldu. 15 yıl önce Miami Heat, 2-0 geriye düştüğü seriyi Dallas Maveriks'e karşı 4-2 kazanmıştı.

ANTETOKOUNMPO YILDIZLAŞTI
Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynadığı Bucks'ta, Khris Middleton 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Jrue Holiday 27 sayı, 4 ribaunt, 13 asistlik performans sergiledi.

DEVIN BOOKER'IN 40 SAYISI YETMEDİ
Devin Booker'in 40 sayı ürettiği Suns'ta ise Deandre Ayton 20 sayı, 10 ribaunt, Chris Paul 21 sayı, 11 asistle "double double" yaptı. Final serisinin altıncı maçı, 21 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te Phoenix Suns'ın sahasında oynanacak.

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NBA finalinde Phoenix Suns'ı 123-119 yenen Milwaukee Bucks seride 3-2 öne geçti
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