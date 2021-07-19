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Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:26 Son Güncelleme: 19.7.2021 10:26

Fenerbahçe Beko'da Kokoskov krizi! Dallas'a gitmesi için...

Fenerbahçe Beko'da Kokoskov krizi! Dallas'a gitmesi için...

Fenerbahçe BEKO'da başantrenörü Igor Kokoskov krizi patlak verdi. Geçen sezon sarı-lacivertli takımın başına gelen deneyimli koç, NBA takımlarından Dallas Mavericks'ten yardımcı antrenörlük teklifi aldı. Fenerbahçe cephesi Kokoskov'a izin vermek için yıllık alacağını tazminat olarak kulübe ödemesini talep ediyor.

Obradovic'in ayrılmasından sonra suların bir türlü durulmadığı Fenerbahçe BEKO'da Igor Kokoskov krizi patladı.

Geçen sezon performansıyla tartışılan Sırp başantrenör, NBA takımlarından Dallas Mavericks'ten aldığı yardımcı antrenörlük teklifini kabul edeceğini yönetime bildirdi.

İki yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Kokoskov'un bu hamlesi tepkiye neden oldu ve kabul görmedi. Ancak Sırp antrenör ısrarcı olunca yıllık ücreti karşılığında sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.

Kokoskov, Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon Euro alıyor ve NBA'de takımlara teknik heyet konusunda bir buy out kısıtlaması olmadığı için Dallas'ın bu parayı vermesi bekleniyor.

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Fenerbahçe Beko'da Kokoskov krizi! Dallas'a gitmesi için...
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