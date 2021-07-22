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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Sivasspor Avrupa’da ilk sınavına bugün çıkıyor

Sivasspor Avrupa’da ilk sınavına bugün çıkıyor
Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Yiğidolar, 2. ön eleme turunda bugün Moldova deplasmanında Petrocub ile karşılaşacak. Sivasspor ile Petrocub arasındaki mücadele Zimbru Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu maçta Aaron, Erdoğan Yeşilyurt, Furkan Sağlam ve Samba Camara takımda yer alamayacak.

GEÇEN SEZON 6 PUAN ALDI
Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak olan Sivasspor, geride kalan karşılaşmalarda 4 galibiyet, 9 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 11 yıl aradan sonra geçen sezon Avrupa Ligi'nde yer alan Yiğidolar, I Grubu'nda mücadele etmiş ve 6 puan toplamıştı.

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Sivasspor Avrupa’da ilk sınavına bugün çıkıyor
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