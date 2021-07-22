Sivasspor Avrupa’da ilk sınavına bugün çıkıyor

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Yiğidolar, 2. ön eleme turunda bugün Moldova deplasmanında Petrocub ile karşılaşacak. Sivasspor ile Petrocub arasındaki mücadele Zimbru Stadyumu'ndasaat 20.00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı olarak yayınlanacak.Maçı Fransız hakem Jeremie Pignardyönetecek. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu maçta Aaron, ErdoğanYeşilyurt, Furkan Sağlam ve SambaCamara takımda yer alamayacak.
GEÇEN SEZON 6 PUAN ALDI
Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak olan Sivasspor, geride kalan karşılaşmalarda 4 galibiyet, 9 mağlubiyet,1 beraberlik aldı. 11 yıl aradan sonra geçen sezon Avrupa Ligi'nde yer alan Yiğidolar, I Grubu'nda mücadeleetmiş ve 6 puan toplamıştı.