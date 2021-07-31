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Giriş Tarihi: 31.7.2021 14:46 Son Güncelleme: 31.7.2021 14:53

Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic oldu!

Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic oldu!

Son dakika haberi... Fenerbahçe basketbol takımının yeni başantrenörü belli oldu! Igor Kokoskov'un NBA'e gitmesinden sonra takımın yeni hocasının kim olacağı merak ediliyordu. Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Ali Koç, yeni başantrenörün belli olduğunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünü açıkladı. Buna göre Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic oldu! İşte son dakika haberinin detayları...

ALİ KOÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA! 'YERLİ OYUNCULAR...'

'Fenerbahçe Beko'nun Türk basketbolcularından memnun olmadığımı Sertaç Bey'e de ilettim. Buradan da iletiyorum. 11-12 Eylül'de hazırlık turnuvamız var. Obradovic ve takımı da gelecek. Partizan'la oynayacağız, Monaco'yla oynayacağız, UNICS Kazan'la oynayacağız. İyi bir kamp olacak.'

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI DJORDJEVİC OLDU!

Fenerbahçe'nin yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu, yeni başantrenörün Aleksandar Djordjevic olduğunu açıkladı. Komsuoğlu ayrıca, Igor Kokoskov'dan tazminat almadıklarını ifade etti.

Aleksandar Djordjevic, 1967 yılında Belgrad'ta dünaya geldi. Profesyonel kariyerinde Partizan, Olimpia Milano, Bologna, Portland, Barceona ve Real Madrid formaları giyen Djordjevic, Sırbistan milli takımını da çalıştırmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic oldu!
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