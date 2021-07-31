Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünü açıkladı. Buna göre Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic oldu! İşte son dakika haberinin detayları...
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'Fenerbahçe Beko'nun Türk basketbolcularından memnun olmadığımı Sertaç Bey'e de ilettim. Buradan da iletiyorum. 11-12 Eylül'de hazırlık turnuvamız var. Obradovic ve takımı da gelecek. Partizan'la oynayacağız, Monaco'yla oynayacağız, UNICS Kazan'la oynayacağız. İyi bir kamp olacak.'
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI DJORDJEVİC OLDU!
Fenerbahçe'nin yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu, yeni başantrenörün Aleksandar Djordjevic olduğunu açıkladı. Komsuoğlu ayrıca, Igor Kokoskov'dan tazminat almadıklarını ifade etti.
Aleksandar Djordjevic, 1967 yılında Belgrad'ta dünaya geldi. Profesyonel kariyerinde Partizan, Olimpia Milano, Bologna, Portland, Barceona ve Real Madrid formaları giyen Djordjevic, Sırbistan milli takımını da çalıştırmıştı.