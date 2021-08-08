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Giriş Tarihi: 8.8.2021 19:25

Kerem Tunçeri Galatasaray'a geri döndü! Genel Direktörlük görevine getirildi...

AA
Kerem Tunçeri Galatasaray’a geri döndü! Genel Direktörlük görevine getirildi...

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri getirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın menajerliğini üstlenen Tunçeri'nin yeni sezondan itibaren sarı-kırmızılı ekibin genel direktörlüğünü yapacağı belirtildi.

Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Kerem Tunçeri, 1996-2000 yıllarında sarı-kırmızılı formayı giydi. Kariyerinde birçok kulüpte oynayan Tunçeri, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti. Tunçeri, 2015-2016 sezonu sonunda oyunculuk kariyerini noktalamıştı.

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Kerem Tunçeri Galatasaray'a geri döndü! Genel Direktörlük görevine getirildi...
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