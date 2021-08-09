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Giriş Tarihi: 9.8.2021 09:50 Son Güncelleme: 9.8.2021 10:04

Alperen Şengün'den NBA'e müthiş başlangıç! Double-double yaptı

Alperen Şengün’den NBA’e müthiş başlangıç! Double-double yaptı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla NBA'deki ilk maçına çıktı. Yaz Ligi'nde forma giyen Şengün, etkileyici bir performans sergileyerek, 27 dakikada 15 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptı. 19 yaşındaki pivot, istatistiklerine 4 blok, 3 asist, 1 top çalma da ekledi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı. Cavaliers'ı 84-76 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 27 dakika 15 saniye süre alan Alperen, 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Performansıyla göz dolduran 19 yaşındaki pivot, istatistiklerine 4 blok, 3 asist, 1 top çalma da ekledi.

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Alperen Şengün'den NBA'e müthiş başlangıç! Double-double yaptı
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