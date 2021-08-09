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Giriş Tarihi: 9.8.2021 13:06

Galatasaray'da Turgay Zeytingöz genel menajer oldu!

AA
Galatasaray’da Turgay Zeytingöz genel menajer oldu!

Yeni yönetimle birlikte yeniden yapılanmaya giden Galatasaray, erkek basketbol takımımızda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri'yi getirmişti. Sarı-kırmızılılar, erkek basketbolda genel menajerlik görevine ise Turgay Zeytingöz'ü getirdi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri Turgay Zeytingöz oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın genel menajerliğini yapacak Turgay Zeytingöz'e başarı dileğinde bulunuldu.

Turgay Zeytingöz, 2011-2017 yıllarında Ümit Milli Basketbol Takımı'nda menajerlik yaptı ve görev süresi boyunca bir Avrupa Şampiyonluğu, iki kez Avrupa üçüncülüğü yaşadı.

2010'da eş zamanlı olarak Banvit Basketbol Kulübünde göreve başlayan Turgay Zeytingöz, 10 yıl süren Banvit kariyerinde Türk basketboluna birçok genç oyuncu yetiştirilmesine katkıda bulundu. Turgay Zeytingöz, Bandırma Kırmızı ile TBL şampiyonluğu, A takımda ise Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi finali ile Türkiye Kupası şampiyonluğu başarıları elde etti.

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Galatasaray'da Turgay Zeytingöz genel menajer oldu!
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