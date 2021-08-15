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Giriş Tarihi: 15.8.2021 10:45

Ömer Faruk Yurtseven'den Atlanta'ya 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 1 blok

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Ömer Faruk Yurtseven’den Atlanta’ya 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 1 blok

NBA ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Atlanta Hawks ile oynadıkları maçta 21 sayı kaydetti. Yurtseven ayrıca istatistiklerine 7 ribaunt, 4 asist ve 1 blok da ekledi.

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde 5. maçına çıktı. Hawks'a 94-90 kaybettikleri karşılaşmada ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan Ömer Faruk, 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergiledi.

NBA Yaz Ligi'nde 5. maçında da göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Lakers'a karşı 27 sayı, 19 ribaunt, Warriors önünde 25 sayı, 8 ribaunt, Memphis Grizzlies karşısında 23 sayı, 11 ribaunt, Utah Jazz mücadelesinde 16 sayı, 11 ribauntla oynamıştı.

Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Şehmus Hazer ise New York Knicks'e 103-94 yenildikleri karşılaşmada 4 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.

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Ömer Faruk Yurtseven'den Atlanta'ya 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 1 blok
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