Aleksandar Djordjevic'ten iddialı sözler! "Hedefimiz her kulvarda final..."

Sırp başantrenör, transferlerin çoğunun göreve gelmeden önce yapılmasıyla ilgili, "Profesyonel olmak zorundayız. Transferlere ben karar vermedim ama bana sunulanı en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor. Oyunculara güveniyoruz. Onlara öz güven aşılamamız gerekiyor. Yaptıkları işten keyfi almalarını çok istiyoruz. Her zaman mütevazı olup sıkı çalışmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Yeni bir ekip olduklarının altını çizen Aleksandar Djordjevic, "Takım kimyası oluşturmak uzun bir süreçtir. Hiçbir zaman bitmez. Topu paylaşan ve pas vermeyi seven oyuncular isterim. Bizim takımda bunu görüyorum. Bu şekilde devam etmeyi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Djordjevic, son olarak kadroya dahil edilen milli basketbolcu Şehmus Hazer ile ilgili bir soruya, "Şehmus'u tanıyorum, izledim. Oyun şeklini çok beğeniyorum. Çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Oyun kuruculuğunun gelişmesini istiyorum. Kulübün bize sunduğu her şeyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Bütün çalıştırdığım takımlarda oyuncuları geliştirdim. Burada da bunu yapmak istiyorum." cevabını verdi.