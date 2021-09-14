Her kulvarda iddialıyız

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic, “Bu formanın önemini biliyoruz. Hedefimiz her kulvarda final olmalı” dedi
Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonu öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başantrenör Aleksandar Djordjevic, "Bu formanınönemini biliyoruz. Görevimiztakımı en iyi duruma getirmekve bütün kupaları kazanmak.Beklentilerin farkındayız. Kulübünbizimle gurur duymasını istiyoruz.Hedefimiz her kulvarda final olmalı" dedi. Yeni transferlerden Achille Polonara da, "Burada olmak rüyagibi. Her gün daha iyi olmak içinçalışıyoruz. Gelişerek daha iyi olacağız.Takımın başarılı olması içinher şeyimi vermeye hazırım" diye konuştu.