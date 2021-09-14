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Giriş Tarihi: 14.9.2021

Her kulvarda iddialıyız

VOLKAN DEMİR
Her kulvarda iddialıyız

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic, “Bu formanın önemini biliyoruz. Hedefimiz her kulvarda final olmalı” dedi

Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonu öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başantrenör Aleksandar Djordjevic, "Bu formanın önemini biliyoruz. Görevimiz takımı en iyi duruma getirmek ve bütün kupaları kazanmak. Beklentilerin farkındayız. Kulübün bizimle gurur duymasını istiyoruz. Hedefimiz her kulvarda final olmalı" dedi. Yeni transferlerden Achille Polonara da, "Burada olmak rüya gibi. Her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Gelişerek daha iyi olacağız. Takımın başarılı olması için her şeyimi vermeye hazırım" diye konuştu.

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