Karagümrük çok formda! Fatih Karagümrük - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında ligin formda takımlarından Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Bu maç öncesinde Fatih Karagümrük 10 puanda bulunurken Antalyaspor'un ise 4 puanı var.
FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR | CANLI
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Adnan Uğur, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Bertolacci, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray, Nuri Şahin, Poli, Amilton, Milosevic, Wrıght, Crivelli
İstanbul ekibi, geçen hafta 3-1 geriye düştüğü maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-3 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza atmıştı.
Antalyaspor ise sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuştu.
Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Aleksandar Pesic, 5 maçta attığı 5 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.