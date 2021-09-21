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Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:44 Son Güncelleme: 21.9.2021 16:45

Karagümrük çok formda! Fatih Karagümrük - Antalyaspor | CANLI

Karagümrük çok formda! Fatih Karagümrük - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında ligin formda takımlarından Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 6. haftasında ligin formda takımlarından Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Bu maç öncesinde Fatih Karagümrük 10 puanda bulunurken Antalyaspor'un ise 4 puanı var.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR | CANLI

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Adnan Uğur, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Bertolacci, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray, Nuri Şahin, Poli, Amilton, Milosevic, Wrıght, Crivelli

İstanbul ekibi, geçen hafta 3-1 geriye düştüğü maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-3 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza atmıştı.

Antalyaspor ise sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuştu.

Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Aleksandar Pesic, 5 maçta attığı 5 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

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Karagümrük çok formda! Fatih Karagümrük - Antalyaspor | CANLI
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