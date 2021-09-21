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Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:17

Luis Scola, 41 yaşında basketbolu bıraktı!

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Luis Scola, 41 yaşında basketbolu bıraktı!

Arjantinli yıldız basketbolcu Luis Scola, 41 yaşında profesyonel kariyerine son verdi. 1999 yılından beri Arjantin Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Scola, milli takımla beraber 2004 yılında olimpiyat altın madalyası kazandı.

Arjantin Basketbol Konfederasyonu, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Arjantin basketbolu bir efsaneye vedayı doğruladı. 22 turnuva, 173 maç ve 2857 puanla 22 yıllık milli takım kariyeri. Bizi daha iyi yapan ve bizi neşelendiren muazzam bir kariyer. Yeni yolunda iyi şanslar." ifadelerini kullandı.

1999 yılından beri Arjantin Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Scola, milli takımla beraber 2004 yılında olimpiyat altın madalyası kazandı.

NBA kariyeri de olan Scola, Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors ve Brooklyn Nets formalarını giydi.

Scola, basketbol yaşamına İtalya ekibi Varese'de üst yönetici (CEO) olarak devam edecek.

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Luis Scola, 41 yaşında basketbolu bıraktı!
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