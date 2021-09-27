Ejderhalar coştu

Kırmızı Ejderhalar’ın iki uzunu Benjamin Bentil 21 sayı-7 ribaunt, Oğuz Savaş da 13 sayı-8 ribauntla galibiyete imza attı. İki oyuncu toplam 10 asistle de dikkat çekti
INGBasketbol Süper Ligi'ne yeni kadrosu ile iddialı giren Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sezona 86-77'lik Beşiktaş Icrypex galibiyeti ile girdi. ÜlkerArena'daki ilk maçında televizyon molasının ardından üstünlüğü ele alan Kırmızı Ejderhalar ilk bölümü 23-15 üstün kapattı. İkinci çeyrekte farkın azalmasına izin vermeyen Bahçeşehir, devreye 47-37 üstün girdi. İkinci yarıya Bentil'in sayıları ile başlayan ev sahibi, farkı 15'e kadarçıkardı: 56-41. Beşiktaş, Lawson ile farkı eritmeye çalışsa da final bölümüne 69-58 Bahçeşehir üstünlüğüyle girildi.
BENTİL MAÇIN EN İYİSİ
Beşiktaş son çeyreğe iyi başladı ve skoru 69-64'e getirdi. Ancak toparlanan ev sahibi, Muhammed'in üçlüğüyle farkı tekrar 11'e çekti: 75-64. Karşılıklı üçlüklerin ardından üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir, maçtan 86-77 galip ayrıldı. 21 sayı, 7 ribauntve 4 asistle oynayan Benjamin Bentilen iyi oyuncu seçildi.Günün diğer maçları: Büyükçekmece Basketbol- G.Saray NEF: 87-95, Petkim-Karşıyaka: 59-92, Darüşşafaka-F.Bahçe Beko: 65-75.
SEZONA KAZANARAK GİRMEK ÖNEMLİYDİ BAHÇEŞEHIR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak maçın ardından, "Uzun oyuncumuz DevinWilliams'ın sakatlığından dolayı ideal rotasyonumuzukullanamadık. Buna rağmen maçın sonunda galip gelebildiğimiz için mutluyuz. Sezona galibiyetle başlayabilmek önemliydi. Oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ediyorum. Maç içinde önemli hamlelere imza attılar. Bizlere destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.