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Giriş Tarihi: 30.9.2021 11:09 Son Güncelleme: 30.9.2021 11:09

Fenerbahçe Beko sezonu Kızılyıldız maçıyla açıyor!

AA
Fenerbahçe Beko sezonu Kızılyıldız maçıyla açıyor!

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunu yarın (1 Ekim) oynayacağı Kızılyıldız maçıyla açacak. Sırbistan ekibiyle oynanacak zorlu müsabaka Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek.

Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.

Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 13. MAÇ

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.

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Fenerbahçe Beko sezonu Kızılyıldız maçıyla açıyor!
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