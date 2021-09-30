Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Son şampiyon Anadolu Efes Euroleague'de sezona mağlubiyetle başladı!
Giriş Tarihi: 30.9.2021 23:36 Son Güncelleme: 1.10.2021 00:23

Son şampiyon Anadolu Efes Euroleague'de sezona mağlubiyetle başladı!

Son şampiyon Anadolu Efes Euroleague’de sezona mağlubiyetle başladı!

THY Euroleague'in ilk haftasında temsilcimiz son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 82-69 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, 2021-2022 sezonu ilk maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Real Madrid'e 82-69 yenildi.

Maça kötü başlayan ve basit top kayıplarına engel olamayan Anadolu Efes, 4. dakika içinde 12-0 geriye düştü. Karşılaşmadaki ilk sayısını 3,5 dakika sonra Larkin ile bulan lacivert-beyazlı ekip, boyalı alanda rakibinin iyi savunması karşısında zorlandı. Kendi boyalı alanını da savunmakta zorlanan Anadolu Efes, Taylor'ın sayılarına engel olamadı ve ilk çeyreği 17 sayı farklı 32-15 geride tamamladı.

Anadolu Efes, maçın 2. periyodunun ilk 4 dakikasında da 5 sayı üretebildi. Real Madrid, Abalde'nin üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 21 sayıya (41-20) çıkardı. Micic ve Larkin'in üç sayılık basketleriyle oyundan kopmamaya çalışan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 50-35 geride gitti.

Lacivert-beyazlı takım maç boyunca hücumda organize olmakta zorlanırken, Real Madrid mücadelenin 3. periyodunu da 68-48 önde geçti.

Anadolu Efes son bölümlerde farkı eritmesine rağmen sahadan 82-69 mağlup ayrıldı.

Ligin son şampiyonu yeni sezona yenilgiyle başladı. Maç boyunca 10 top kaybı yapan Anadolu Efes, ribauntlarda ise 42-18 geride kaldı.

REAL MADRİD: 82 - ANADOLU EFES: 69

Salon: WiZink Center

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Carmelo Paternico (İtalya)

Real Madrid: Williams-Goss 9, Causeur 2, Hanga 8, Tavares 13, Yabusele 15, Heurtel 15, Fernandez, Poirier 4, Taylor 4, Llull 7, Abalde 5

Anadolu Efes: Micic 9, Beaubois 3, Simon 8, Moerman 4, Dunston 4, Larkin 21, Doğuş Balbay, Petrusev 17, Singleton 3, Anderson, Pleiss, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 32-15

Devre: 50-35

3. Periyot: 68-48

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları
İbrahim Tatlıses'in düğün çıkışına ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan flaş ABD ve Biden açıklaması: Ya uçakları ya paramızı verecekler
En az lise mezunu AFAD 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Ulaşımda yeni dönem hazırlığı: Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
İş arayanlar dikkat! İşte 'Personel bulamıyoruz' diyen sektörler
Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı yayınlanıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son şampiyon Anadolu Efes Euroleague'de sezona mağlubiyetle başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA