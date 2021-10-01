Fenerbahçe Beko Euroleague’de sahne aldı! Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız -CANLI

Yeni başantrenör Aleksandar Djordjevic ilk Euroleague maçına çıkan Fenerbahçe Beko, evinde Sloukas ve Kalinic'li Sırbistan takımı Kızılyıdız'ı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko ilk yarıyı 2 sayı farkla önde tamamladı.
CANLI SKOR / Fenerbahçe Beko 38-35 Kızılyıldız (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
İLK ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 18-15 Kızılyıldız
İKİNCİ ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 10-11 Kızılyıldız
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız, EuroLeague'de 13. kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.