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Giriş Tarihi: 1.10.2021 21:07 Son Güncelleme: 1.10.2021 22:04

Fenerbahçe Beko Euroleague'de sahne aldı! Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız -CANLI-

Fenerbahçe Beko Euroleague’de sahne aldı! Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız -CANLI-

Euroleague 2021-22 sezonunun heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko ilk yarıyı önde kapattı.

Yeni başantrenör Aleksandar Djordjevic ilk Euroleague maçına çıkan Fenerbahçe Beko, evinde Sloukas ve Kalinic'li Sırbistan takımı Kızılyıdız'ı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko ilk yarıyı 2 sayı farkla önde tamamladı.

CANLI SKOR / Fenerbahçe Beko 38-35 Kızılyıldız (Üçüncü çeyrek oynanıyor)

İLK ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 18-15 Kızılyıldız

İKİNCİ ÇEYREK SONUCU / Fenerbahçe Beko 10-11 Kızılyıldız

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız, EuroLeague'de 13. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.

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Fenerbahçe Beko Euroleague'de sahne aldı! Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız -CANLI-
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