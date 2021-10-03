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Giriş Tarihi: 3.10.2021 22:48

Fenerbahçe Beko evinde Aliağa Petkimspor'u yendi

AA
Fenerbahçe Beko evinde Aliağa Petkimspor’u yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 71-63 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Beko ilk periyodu 18-17 üstün geçerken, rakibine Conger ve Foreman ile karşılık veren İzmir ekibi, soyunda onasına 35-32 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 55-45 galip durumda tamamladığı müsabakadan 71-63 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO: 71 - ALİAĞA PETKİMSPOR: 63

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko: Henry 12, Shayok 10, Biberovic 9, Polonara 12, Ahmet Düverioğlu 4, Booker 10, Pierre 6, Melih Mahmutoğlu 5, İsmet Akpınar, Metecan Birsen 3

Aliağa Petkimspor: Conger 14, Foreman 14, Metehan Akyel, Aldridge 3, Ramrez 14, Planinic 10, Nusret Yıldırım 2, Erol Can Çinko 6, Sinan Sağlam

1. Periyot: 18-17

Devre: 32-35

3. Periyot: 55-45

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Fenerbahçe Beko evinde Aliağa Petkimspor'u yendi
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