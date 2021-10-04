Euroleague Women 2021-22 sezonu başlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray listede...

EuroLeague Kadınlar normal sezonunun başlangıcına sayılı günler kaldı. 2021-22 sezonunun en güçlü takımlar sıralaması belli oldu. Kadro değişiklikleri ve tabii fikstürleri de göz önüne aldığımızda kim Çeyrek Finallere, ardından Final Four'a ve nihayetinde şampiyonluğa gidecek merak ediliyor.

FENERBAHÇE EN GÜÇLÜ TAKIMLAR SIRALAMASINDA 2. SIRADA YER ALDI

FIBA Basketball sitesinde yer alan bir analiz göre bu sezon mücadele edecek olan takımlar arasında güç sıralaması yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe 2. sırada yer alırken diğer yandan Galatasaray ise 6. sırada yer aldı.

İşte en güçlü takımlar sıralaması...

1- Ekaterinburg

2- Fenerbahçe

3- USK Prag

4- Sopron Basket

5- Perfumerias Avenida

6- Galatasaray

7- Dynamo Kursk

8- Umana Reyer

9- Famila Schio

10- Spar Girona

11- BLMA

12- KSC Szekszard

13- Basket Landes

14- VBW Arka Gdynia

15- TTT Riga

16- MBA Moscow