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Giriş Tarihi: 4.10.2021 16:11 Son Güncelleme: 4.10.2021 16:13

Euroleague Women 2021-22 sezonu başlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray listede...

Euroleague Women 2021-22 sezonu başlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray listede...

Euroleague Women 2021-22 sezonu başlıyor. Sezon öncesi Euroleague Women'da en güçlü takımlar sıralaması yapıldı. 16 takımın birbiriyle kıyasıya mücadele edeceği sezon öncesi en güçlü takımları sıralaması yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe listede en 2. sırada yer aldı.

EuroLeague Kadınlar normal sezonunun başlangıcına sayılı günler kaldı. 2021-22 sezonunun en güçlü takımlar sıralaması belli oldu. Kadro değişiklikleri ve tabii fikstürleri de göz önüne aldığımızda kim Çeyrek Finallere, ardından Final Four'a ve nihayetinde şampiyonluğa gidecek merak ediliyor.

FENERBAHÇE EN GÜÇLÜ TAKIMLAR SIRALAMASINDA 2. SIRADA YER ALDI

FIBA Basketball sitesinde yer alan bir analiz göre bu sezon mücadele edecek olan takımlar arasında güç sıralaması yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe 2. sırada yer alırken diğer yandan Galatasaray ise 6. sırada yer aldı.

İşte en güçlü takımlar sıralaması...

1- Ekaterinburg
2- Fenerbahçe
3- USK Prag
4- Sopron Basket
5- Perfumerias Avenida
6- Galatasaray
7- Dynamo Kursk
8- Umana Reyer
9- Famila Schio
10- Spar Girona
11- BLMA
12- KSC Szekszard
13- Basket Landes
14- VBW Arka Gdynia
15- TTT Riga
16- MBA Moscow

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Euroleague Women 2021-22 sezonu başlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray listede...
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