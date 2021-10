Göksenin Köksal ’İlk kez söylüyorum’ diyerek Sabah TV’ye açıkladı! ’Fenerbahçe maçında...’

* Şu an sahip olduğun kariyerinle altyapıdaki Göksenin'e ne söylemek isterdin ve onu hangi konuda uyarmak isterdin?

-Bunu kimse bilmez ama ben Galatasaray altyapısındayken oradan yollandım boyum kısa olduğu için. Ama ben hiçbir zaman pes etmedim. Kesinlikle daha iyi oynayabileceğim dönemler olmuştur kesinlikle. Ben bu sistemin içerisine savunmayla girmeye çalıştım, A takıma bir numara olarak çıktım. Bir numaradan iki ya da üç numara, dört numara oynamaya başladım. Bu güzel bir şey ama direkt bir numara olarak çıkabilirdim. Milli takımlarda direkt bir numara oynamıştım o yüzden direkt bir numara olarak çıkabilirdim ama bu tabii ki antrenör tercihi. Önümde çok iyi oyuncular vardı. Benim oynadığım dönemdeki Türk oyun kurucular gibi guardlar şu an yetişmiyor. Benim zamanımda Ender Arslan, Tutku Açık gibi isimler vardı. Tabii yabancı oyuncular da vardı oynama fırsatı yakaladığım, bu durumdan da çok mutluyum. En son onlardan sonra kalan da Barış Ermiş var. Sinan Güler ile de oynadım. Çok fazla hata yaptığımı düşünmüyorum. Daha fazla çalışabilir miydim? Evet her zaman daha fazla çalışmak lazım. Otuz yaşından sonra da. Sinan Güler biz Avrupa şampiyonu olduğumuz zaman otuz iki yaşındaydı ve kariyerinin en iyi zamanlarını yaşadı. Öncesinde kariyeri çok iyiydi ama basketbol anlamında çok ileri anlamda değildi. Antrenörler ile ve herkes ile aram çok iyiydi o yüzden kendime not olarak daha çok çalışmak her zaman daha iyidir diyebilirim.