Göksenin Köksal ’İlk kez söylüyorum’ diyerek Sabah TV’ye açıkladı! ’Fenerbahçe maçında...’

*Türk basketbolundaki yabancı sistemiyle ilgili ne düşünüyorsun?

-A takıma çıkan genç kardeşlerimiz genelde şundan yakınıyorlar: Çok fazla yabancı var, A takıma nasıl çıkacağız? A takıma çıktığımız zaman nasıl oynayacağız? Sizin zamanınızda daha kolaydı da diyorlar ama şunu anlamıyorlar ki benim zamanımdayken 3+2 sistemde Türk oyuncu rotasyonu çok daha iyiydi. Tutku Açık, Ender Arslan, Cenk Akyol, Engin Atsür, Sinan Güler gibi çok fazla isim vardı. Genç yaştayken onların arasında oynamak ta kolay bir şey değildi. Tamam şu an Türk oyuncular A takıma çıktıkları zaman yabancı oyuncuların serbest olması dezavantaj olabilir ama bunun avantajı da kadronda milli takım seviyesinde yedi tane Türk olmaması! Benim oynadığım dönemde hepsi ilk beş oyuncusuydu ve bu kolay değil. Şimdiki Türk oyuncuların pozisyonlarında bir ya da iki tane oyuncu oluyor. Yabancıların önüne geçmek bence altı tane Türk'ün önüne geçmekten daha kolay. Benim oynadığım zamanda Galatasaray çok iyi durumdaydı ve diğer takımlarda oynamak daha rahattı, bu konu da onlara hak verebilirim ama tabii ki gönül ister ki hep Türkler oynasın ve başarılar elde edilsin.

Bakıldığı zaman Anadolu Efes ve Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oluyor ama yabancı oyuncuların çok büyük yeri var. Ben dahil olmak üzere demek ki bizim buradaki eksiğimiz kendimizi yeterince geliştirmiyor olmamız. Kendimizi daha fazla geliştirebilmemiz lazım ki oynayabilelim çünkü biz mesela Euro Cup şampiyonu olduğumuz zaman bizim kadromuz da iyiydi ve Ergin Ataman ben ve Sinan Güler'i hep ilk beş oynatıyordu. Euroleague seviyesine çıktığınız zaman bu o kadar kolay olmuyor. Benim önümde kim olursa olsun ben her zaman onu geçmeye çalışırım. Bu tabii ki de rekabeti kavgayla değil de, sahada gösterdiklerinizle ve takım arkadaşlarınızla kurduğunuz iyi iletişimle olur. Yoka öbür türlü çıkan bütün Tük oyuncular oturur. Her zaman önündeki ve yanındaki oyuncuyu geçmeye çalışmalısın, bu herkes için değerli. Ama her şeyden daha önemlisi bence savunma. Ben de ilk hücumla çıktım. Önünde hücum olarak çok iyi oyuncular var ve eğer onlardan daha iyi yapabilirsen evet olur. Mesela Furkan Korkmaz çok iyi bir hücumcu ve NBA'ya gitti. Ama hücumu onlardan daha iyi yapamıyorsan, bir şeyi onlardan daha iyi yapıyor olman gerekiyor ki o sistemin içerisine girebilesin.

*Bu zamana kadar saha içinde oyun anlamında en iyi anlaştığını düşündüğün takım arkadaşın kim oldu Göksenin?

-Aslında herkesle çok iyi anlaştım ama oynamakta en rahat olduğum oyuncular Ender Arslan ve Tutku Açık oldu. Bu iki isim gerçekten oynadıkları oyuncuları bir anda farklı seviyeye çıkartabilecek oyunculardı, o boşluğu sana yaratabiliyorlardı. Şu anda küçüklükten beri beraber olduğum Ege Arar var, onunla da saha içinde çok iyi anlaşıyoruz. Herkesle gayet iyi oynuyorum sağ olsunlar.

*Sence sen nasıl bir takım kaptanısın? Tabii senin kaptanlık sürende seninle beraber oynayan arkadaşlarına sormak gerekir bunu ama sen kendini bu anlamda nasıl görüyorsun ve nasıl değerlendiriyorsun?

-Takım kaptanı olmak var, bir de Avrupa'nın en büyük kulübü Galatasaray gibi bir takımda takım kaptanı olmak var ve bu çok önemli bir şey. Ben de çok genç yaşta olabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Küçüklükten beri de çok istiyordum bunu zaten. Saha içinde çok agresif görünsem de aslında takım arkadaşlarımla çok uyumluyumdur, beni de çok severler. Tabii ki sinirlendiğim noktalar olur ama kötü bir şey olmaz çünkü ben de kendi genç oyuncu zamanlarımda büyüklerimden hiç kötü şeyler görmedim, bana her zaman abilik yaptılar ve yardımcı oldular. Caner Topaloğlu ve daha sayamadığım çok isim var çok severim. Ben de genç kardeşlerime her zaman arkadaş gibi, kardeş gibi yaklaşmaya çalışıyorum bir şeyleri diretmek yerine o yüzden takım kaptanı olarak iyi olduğumu düşünüyorum.

* Önemli bir maç günündesin, kendini çok iyi hissediyorsun, iyi oynayacağını biliyorsun ama antrenörün seni oyuna sokmuyor. Ne hissedersin ve o hislerle nasıl başa çıkarsın?

-Bu çok başımıza gelebilecek bir şey. Bir anda on sayı atarsınız ya da çok iyi savunma yaparsınız ama antrenör tercihidir oynamazsınız. Bu benim kariyerimde çok yaşadığım bir şey oldu. Bunu başkasına sorsanız politik cevap verebilir ama insan içten içe oynamak ister, ben de çok isterim ama tabii ki de takımı desteklerim. Her zaman kırk dakika sen oynayacaksın diye bir şey yok, orada önemli olan maçı kazanmak. Ama tabii ki de oyuncu olarak ben de şu maçta oynasaydım dersin. Örneğin Fenerbahçe maçında oynamayabilirim ama oynamak çok isterim. Benim de kendi kendime beni neden oynatmıyor diye kendimi yediğim zamanlar çok oldu kariyerimde yalan söyleyemem ama hiçbir zaman saygısızlık söz konusu olmamıştır.

* Bugüne kadar en çok zorlandığın match up kimle oldu? Hem hücumda hem de savunmada.

-Ben savunmacı bir oyuncuyum. Avrupa'da da sayabileceğiniz çoğu oyuncuyu ve en iyilerini çok rahat bir şekilde tuttum Spanoulis dahil olmak üzere. Ama bu zamana kadar tutmakta en çok zorlandığım oyuncular Mike James ve Shane Larkin oldu. Hücum anlamında bir sistemin içerisine dahil olduğum için çok fazla bir şey diyemeyeceğim.

* Şu an Türkiye Ligi'nde aktif olarak oynayan oyunculardan bir ilk beş çıkaracak olsan ideal 5'inde kimler olurdu?

-Bir numaraya Vasilije Micić, iki numaraya Shane Larkin, ama bizim takımdaki Melo Trimble'ı da koyabilirim çünkü o da çok inanılmaz bir oyuncu maşallah. Üç numaraya kendimi koyarım ya da Krunoslav Simon'u koyarım. Dört numaraya ya Chris Singleton'ı koyarım ya da bizden Kerry Blackshear Jr.'ı koyarım.

*Ama hiç Türk koymadın Göksenin?

-Tamam iki numaraya Buğrahan Tuncer'i koyuyorum. Beş numaraya iyi bir Bryant Dunston olabilir ya da Jan Vesely olabilir.

* Basketbol kariyerinde kendine en çok sorduğun soru ne oldu?

-Neden bir numara olamadım? Keşke bir numara oynasaydım! Mesela Sinan Güler otuz iki yaşından sonra bir numara oynamaya başladı. Bir numara oynamak çok isterdim, çok farklı bir oyuncu olabilirdim. Küçüklükte hep öyle oynadım. Şu an taraftar ne alaka diyebilir ama altyapıda hep 40 sayı falan atıyordum bir numarada. Ümit Milli Takım'da da böyleydim.

* Futbol takımının son durumunu nasıl değerlendiriyorsun?

-Ligde çok iyi değiliz ama Avrupa'da iyi gidiyoruz. İnşallah Avrupa'da da o eski özlenen günleri yakalarız. Fatih hoca her şeyin en iyisini bilir. Takım kaptanımız Arda da sakat, inşallah o da bir an önce iyileşir.

* Son olarak Ultraaslana söylemek istediklerin var mı?

-Bende çok farklı bir yeri var. Bana küçüklükten beri çok fazla destek oldular, hepsini çok severim. İyi olmadığımız dönemlerde beni hep desteklemişlerdir. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, takımı yalnız bırakmadılar. Çok küçükken oynamadığım maçlarda beni sahaya bile sokmuşlardır. Ultraaslan'ın kariyerimde çok büyük yeri var.