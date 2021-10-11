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Giriş Tarihi: 11.10.2021 14:04 Son Güncelleme: 11.10.2021 14:05

Son dakika: Thibaut Courtois'dan UEFA'ya şok sözler! Ceferin ne cevap verecek?

Son dakika: Thibaut Courtois’dan UEFA’ya şok sözler! Ceferin ne cevap verecek?

Son dakika haberi... Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçını İtalya'ya kaybeden Belçika'da kaleci Thibaut Courtois, UEFA'yı yerden yere vurdu. Courtois'nın zehir zemberek sözleri sonrası UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in ne cevap vereceği merakla bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya elenen Belçika üçüncülük maçında İtalya ile karşılaştı.

Kırmızı Şeytanlar, Barella ve Berardi'nin gollerine engel olamayınca karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve turnuvayı dördüncü tamamladı.

Maçın ardından konuşan Belçika kalecisi Thibaut Courtois çok sert açıklamalarda bulundu.

"ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI PARA İÇİN OYNANDI"

SKY Sports'a konuşan Courtois, "Üçüncülük maçı tamamen para için oynanan bir maç. Bu konuda dürüst olmalıyız.


Oynamak için oynadık çünkü bu UEFA için ekstra bir para anlamı taşıyor. Şimdi de Konferans Ligi'ni yarattılar. Hep aynı...



"BİZ ROBOT DEĞİLİZ, SAKATLANACAĞIZ"

Başka takımların Süper Lig istemesi canınızı sıkabilir ama UEFA oyuncuları umursamıyor. Onların önemsedikleri tek şey cepleri.

Her yıl bir Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası... Biz robot değiliz! Sürekli maç sayısı artıyor, dinlenme zamanı kısalıyor. Kimse bizi umursamıyor.

Sakatlanacağız! Oyuncuların 12 ay en üst seviyede devam edebilmesi için 3 haftalık tatil yeterli değil. Konuşmazsak hiçbir şey değişmeyecek."

Belçikalı kalecinin bu ağır sözleri sonrası UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in ne cevap vereceği merak konusu oldu.

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Son dakika: Thibaut Courtois'dan UEFA'ya şok sözler! Ceferin ne cevap verecek?
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