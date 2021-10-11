Kırmızı Şeytanlar, Barella ve Berardi'nin gollerine engel olamayınca karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve turnuvayı dördüncü tamamladı.
"ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI PARA İÇİN OYNANDI"
SKY Sports'a konuşan Courtois, "Üçüncülük maçı tamamen para için oynanan bir maç. Bu konuda dürüst olmalıyız.
Oynamak için oynadık çünkü bu UEFA için ekstra bir para anlamı taşıyor. Şimdi de Konferans Ligi'ni yarattılar. Hep aynı...
"BİZ ROBOT DEĞİLİZ, SAKATLANACAĞIZ"
Başka takımların Süper Lig istemesi canınızı sıkabilir ama UEFA oyuncuları umursamıyor. Onların önemsedikleri tek şey cepleri.
Her yıl bir Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası... Biz robot değiliz! Sürekli maç sayısı artıyor, dinlenme zamanı kısalıyor. Kimse bizi umursamıyor.
Sakatlanacağız! Oyuncuların 12 ay en üst seviyede devam edebilmesi için 3 haftalık tatil yeterli değil. Konuşmazsak hiçbir şey değişmeyecek."
Belçikalı kalecinin bu ağır sözleri sonrası UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in ne cevap vereceği merak konusu oldu.