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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Avrupalı çok havalı!

Avrupalı çok havalı!

Evinde ağırladığı Karadağ temsilcisi KK Mornar’ı daha ilk periyotta ezip geçen (23-11) Kırmızı Ejderhalar, rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve gruptaki iddiasını ortaya koydu

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, sezonun ilk FIBA Europe Cup maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Karadağ temsilcisi KK Mornar Bar'ı 75-68 mağlup etti. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Kırmızı Ejderhalar, ilk çeyreği 23-11 önde geçti. Konuk takım savunma direncini artırsa da soyunma odasına 37-24 Bahçeşehir üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya iki ekip de dengeli girdi ama hücumda daha etkili olan KK Mornar Bar, final periyoduna giderken farkı 7 sayıya kadar düşürdü: 52-45. Son çeyrekte de geri dönüşe izin vermeyen ve özellikle son bölümde hatasız oynayan Bahçeşehir Koleji, parkeden 75-68 galip ayrılarak Avrupa'daki ilk maçında gülmeyi başardı. Oğuz Savaş 17 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle zaferin mimarı olurken, Bentil de 17 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "İlk maçımızdan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Bence daha iyi oynayabilirdik ancak Devin Williams'ın sakatlıktan yeni dönmesi sebebiyle rotasyonda biraz sıkıntı yaşadık. Gün gün, maç maç daha iyiye gideceğimize inanıyorum. İlk maç için sahada gördüklerimden memnunum" dedi.

EUROLEAGUE'DE ÇİFTE HÜZÜN
THY EuroLeague'deki iki temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, dün parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Lacivertbeyazlılar, deplasmanda Fransız ekibi Asvel Lyon'a 75-73 kaybederken üçüncü maçında da galip gelememenin üzüntüsünü yaşadı. Sarı-lacivertliler ise Almanya'da ALBA Berlin'e 84-70 yenilerek üst üste 2. karşılaşmasından boynu bükük ayrıldı.

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