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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Misli.com’dan basketbola destek

Misli.com’dan basketbola destek

Kadınlar ve Erkekler Ligi’nin ana sponsoru, Türkiye Basketbol Ligi’nin de isim sponsorluğuna imza attı

Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com arasında 2 sezon boyunca ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorluğu, Türkiye Basketbol Ligi'nin de isim sponsorluğu konusundaki işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Basketbol Ligi için ilk kez bir isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirildi. Misli.com adına toplantıya katılan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören "Değerli dostum, kardeşim Başkan Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'ne ilk kez isim sponsoru olunmasının bizde yarattığı heyecanı bizzat anlattı. Bu sponsorluktan gurur duyduk. Yaklaşan TBF seçimlerinin herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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