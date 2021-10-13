Misli.com’dan basketbola destek

Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com arasında 2 sezon boyunca ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorluğu, Türkiye Basketbol Ligi'nin de isim sponsorluğu konusundaki işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye BasketbolLigi için ilk kezbir isim sponsorluğuanlaşmasıgerçekleştirildi. Misli.com adına toplantıya katılan DemirörenHolding Yönetim Kurulu BaşkanıYıldırım Demirören "Değerli dostum, kardeşim Başkan Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'ne ilk kez isim sponsoru olunmasının bizde yarattığı heyecanı bizzat anlattı. Bu sponsorluktan gurur duyduk. Yaklaşan TBF seçimlerinin herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.