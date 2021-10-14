Avrupalı çok havalı!

Evinde ağırladığı Karadağ temsilcisi KK Mornar karşısında maça hızlı giren ve ilk periyotta 12 sayı farkı bulan Kırmızı Ejderhalar, rakibine geri dönüş izni vermedi ve gruptaki iddiasını ortaya koydu
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, sezonun ilk FIBA Europe Cup maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Karadağ temsilcisi KK Mornar Bar'ı 75-68 mağlup etti. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Kırmızı Ejderhalar, ilk çeyreği 23-11 önde geçti. Konuktakım savunma direncini artırsa dasoyunma odasına 37-24 Bahçeşehirüstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya iki ekip de dengeli girdi ama hücumda daha etkili olan KK Mornar Bar, final periyoduna giderken farkı 7 sayıya kadardüşürdü: 52-45. Son çeyrekte de geri dönüşe izin vermeyen ve özellikle son bölümde hatasız oynayan Bahçeşehir Koleji, parkeden 75-68 galip ayrılarak Avrupa'daki ilk maçında gülmeyi başardı. Oğuz Savaş 17 sayı, 11ribaunt ve 1 asistle zaferin mimarıolurken, Bentil de 17 sayı, 5ribaunt ve 1 asistle oynadı.
'DAHA IYI OLACAĞIZ'
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "İlk maçımızdan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Bence daha iyi oynayabilirdik ancak Devin Williams'ınsakatlıktan yeni dönmesisebebiyle rotasyonda birazsıkıntı yaşadık. Gün gün, maç maç daha iyiye gideceğimize inanıyorum. İlk maç için sahada gördüklerimden memnunum" dedi.