NBA şampiyonundan transfer

THY Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, sakatlığı yüzünden takımdan ayrı kalan Krunoslav Simon'un yerine Amerikalı guard-forvet Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme imzaladı. 2020 yılında Maccabi Playtika Tel Aviv forması altında İsrail Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve THY Avrupa Ligi'nde de yer alan Elijah Bryant, geçtiğimiz sezon ise NBA şampiyonu Milwaukee Bucks ile tarihi bir başarı yaşamıştı. Efes'in pota altı için de Denver'ın serbest bıraktığı Tarik Black ile ilgilendiği belirtildi.