Fenerbahçe Beko, Real Madrid’e mağlup oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko ilk 3 periyodu önde tamamladı.
ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK
Son periyoda 2 sayı farkla giren Fenerbahçe Beko, bu süre zarfında üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmayı 70-69 kaybetti.
Real Madrid: Huertel 10, Abalde 7, Hanga 6, Poirier 5, Yabusele 2, Williams 5, Causeur 16, Fernandez 6, Vukcevic, Alocen 8, Ndiaye 2, Taylor 3
Fenerbahçe Beko: De Colo 11, Henry 9 , Pierre 3, Vesely 10, Booker 6, Şehmus Hazer 4, Shayok 5, Melih Mahmutoğlu 7, Guduric, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 5