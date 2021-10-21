Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e mağlup oldu
Giriş Tarihi: 22.10.2021 04:05

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e mağlup oldu

AA
Fenerbahçe Beko, Real Madrid’e mağlup oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e 70-69 yenildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko ilk 3 periyodu önde tamamladı.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK

Son periyoda 2 sayı farkla giren Fenerbahçe Beko, bu süre zarfında üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmayı 70-69 kaybetti.

Real Madrid: Huertel 10, Abalde 7, Hanga 6, Poirier 5, Yabusele 2, Williams 5, Causeur 16, Fernandez 6, Vukcevic, Alocen 8, Ndiaye 2, Taylor 3

Fenerbahçe Beko: De Colo 11, Henry 9 , Pierre 3, Vesely 10, Booker 6, Şehmus Hazer 4, Shayok 5, Melih Mahmutoğlu 7, Guduric, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 5

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi!
Son dakika: Galatasaray, Rusya’dan zaferle döndü! Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova’yı yıktı…
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
Son dakika haberleri: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Askerlik yerleri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2021 Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, e-Devlet sorgulama ekranı aktif oldu mu?
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
Türk SİHA'ları dünyaya yayılmaya devam ediyor! Kırgızistan, Türkiye’den Bayraktar SİHA satın aldı
Son dakika: Fenerbahçe evinde Antewerp'e takıldı! Penaltı kaçtı, Samatta golle buluştu...
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok tepki! Vitor Pereira oyundan alınca çılgına döndü...
Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e mağlup oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA