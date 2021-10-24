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Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:19

TBF Başkanı Türkoğlu'dan ÇBK Başkanı Çevirgen'e ziyaret

BEKİR COŞKUN
TBF Başkanı Türkoğlu’dan ÇBK Başkanı Çevirgen’e ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Serdar Çevirgen'i kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın eşlik ettiği Türkoğlu'na tesisi gezdiren Serdar Çevirgen, Türk basketboluna uzun yıllar hizmet etmek ve genç yıldızları milli formayla tanıştırmak istediklerini söyledi.

Federasyon Başkanı Türkoğlu ise farklı mimarisiyle dikkat çeken tesisi Türk basketboluna kazandıran Çevirgen'e teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de yer aldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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TBF Başkanı Türkoğlu'dan ÇBK Başkanı Çevirgen'e ziyaret
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