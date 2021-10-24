TBF Başkanı Türkoğlu’dan ÇBK Başkanı Çevirgen’e ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın eşlik ettiği Türkoğlu'na tesisi gezdiren Serdar Çevirgen, Türk basketboluna uzun yıllar hizmet etmek ve genç yıldızları milli formayla tanıştırmak istediklerini söyledi.
Federasyon Başkanı Türkoğlu ise farklı mimarisiyle dikkat çeken tesisi Türk basketboluna kazandıran Çevirgen'e teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de yer aldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.