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Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:17

FIBA'dan Ufuk Sarıca'ya 2 maç ceza

AA
FIBA’dan Ufuk Sarıca’ya 2 maç ceza

FIBA, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'ya geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin Rusya'da düzenlenen 8'li final maçları sonrası gecikmeli olarak 2 maç ceza kesti.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın geçen sezondan aldığı ceza sebebiyle FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 müsabakada takımın başında olamayacağı açıklandı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya'da düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final müsabakalarının ardından başantrenör Ufuk Sarıca'ya verilen cezanın kulübe geç tebliğ edildiği bildirildi.

Ufuk Sarıca'nın FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 2 müsabakada takımın başında olamayacağı belirtilerek, "Aldığımız bu ceza sonrası gerek cezanın ağırlığı gerekse de tarafımıza tebliğ edilmesinde yaşanan gecikme ve aksaklıklardan kaynaklanan hukuki haklarımızı kullanıp, ilgili yönetmelikler çerçevesinde yasal sürecin takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

B Grubu'nda ilk 2 maçını kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka bugün İspanya'dan BAXI Manresa'yı konuk ettikten sonra 4. hafta mücadelesinde rakibiyle 9 Kasım Salı günü İspanya'da karşılaşacak.

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FIBA'dan Ufuk Sarıca'ya 2 maç ceza
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