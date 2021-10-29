Anadolu Efes’ten Zalgiris Kaunas 34 sayı fark!

Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Anadolu Efes, 2. dakikada 4-0 geriye düştü. Pota altında Petrusev ile 4 sayı üreten lacivert-beyazlı ekip, 3. dakikada 4-4 beraberliği yakaladı. Rakibinin alan savunması karşısında Simon ve Moerman ile üç sayılık basketler üreten ev sahibi ekip, 8. dakikada 12 sayılık üstünlük (20-8) yakaladı ve ilk çeyreği de 24-17 önde tamamladı.

Maçın ikinci periyodunda iyi alan savunması yapan ve 5 dakikada sadece 2 sayı yiyen Anadolu Efes, Pleiss'in basketiyle 15. dakikayı 33-19 önde geçti. Larkin'in devreye girmesiyle hücumda iyi organize olan lacivert-beyazlı takım, Byrant'ın basketleriyle 19. dakikada farkı 16 sayıya (44-28) çıkarırken, soyunma odasına da 44-29 üstün gitti.