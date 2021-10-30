Brooklyn Nets kazandı LaMarcus Aldridge rekor kırdı

Kalbinde ritim bozukluğu olduğu gerekçesiyle nisan ayında basketboldan emeklilik kararı almasına rağmen oynamasına engel bir durum olmadığının ortaya çıkmasının ardından Nets formasıyla yeniden sahalara dönen 36 yaşındaki Aldridge, maçtaki performansıyla NBA'de 20 bin sayı barajını aşan aktifler arasından 7'nci, toplamda ise 48'inci oyuncu oldu.





NBA'de forma giymeye devam eden oyunculardan LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook ve Chris Paul, 20 bin sayı barajını önceden aşmıştı.

Bu sezon 5. kez kaybeden Pacers'ın en skorer oyuncusu ise 28 sayı ve 11 ribaunt üreten Torrey Craig oldu. Chris Duarte 19 sayı, Domantas Sabonis 16 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist kaydetti.