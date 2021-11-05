Türkoğlu ile üç yıl daha

Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Kurulu’nda 171 delegeden 108’inin oyunu alarak 2024’e kadar tekrar başkanlığa seçildi
Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, 108 oy alarak bir kez daha TBF Başkanı seçildi. Diğer başkan adayları Harun Erdenay 42, Erman Kunter de 21 oy aldı. Seçilmesinin ardından delegelere seslenen Türkoğlu, "Tüm ekibimle birlikteönümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımızasöz veriyorum" diye konuştu. Kendisine destek olanlara da teşekkür eden Türkoğlu, "Tüm kulüplerimizi ziyaret edeceğim. Sorumluluklarımızın farkındayız. Camiamızdan bize verilen net mesajı da aldığımızı düşünüyoruz. Bize inandıkları ve bu işi dahaiyi yapabileceğimizi düşündükleri içinteşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
DELEGELER BİZE İNANDI
CİDDİ oy farkını değerlendiren Türkoğlu, "Camiamız bize her anlamda sahip çıkıp destek oldu. Diğer iki aday da Türk basketbolu için çok önemli insanlardır. Kendileriyle karşı karşıya tekrar oturmak isteyeceğim. Onlar da bizim abilerimiz" dedi.
İŞTE TBF'NİN YENİ YÖNETİMİ:
Başkan Hidayet Türkoğlu'nun yönetimindeki asil üyeler şöyle: Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.
BAKANLIĞIN KAPISINI ÇALACAĞIZ
ABDI İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi'nin kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Türkoğlu, "Mazbatamızı alır almazekip olarak bakanlığımızın kapısını çalacağımızilk hususlardan birisi. TesisinTürk basketboluna gerçekten çok değerkatacağının farkındayız. Bu süreci yakındantakip ediyorduk, yeni dönemde dedaha sıkı markajla, Sayın Bakanımızla buönemli tesisi Türk basketboluna kazandırmakisteriz" şeklinde konuştu.