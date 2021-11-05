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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Türkoğlu ile üç yıl daha

Türkoğlu ile üç yıl daha

Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Kurulu’nda 171 delegeden 108’inin oyunu alarak 2024’e kadar tekrar başkanlığa seçildi

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, 108 oy alarak bir kez daha TBF Başkanı seçildi. Diğer başkan adayları Harun Erdenay 42, Erman Kunter de 21 oy aldı. Seçilmesinin ardından delegelere seslenen Türkoğlu, "Tüm ekibimle birlikte önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz veriyorum" diye konuştu. Kendisine destek olanlara da teşekkür eden Türkoğlu, "Tüm kulüplerimizi ziyaret edeceğim. Sorumluluklarımızın farkındayız. Camiamızdan bize verilen net mesajı da aldığımızı düşünüyoruz. Bize inandıkları ve bu işi daha iyi yapabileceğimizi düşündükleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DELEGELER BİZE İNANDI
CİDDİ oy farkını değerlendiren Türkoğlu, "Camiamız bize her anlamda sahip çıkıp destek oldu. Diğer iki aday da Türk basketbolu için çok önemli insanlardır. Kendileriyle karşı karşıya tekrar oturmak isteyeceğim. Onlar da bizim abilerimiz" dedi.

İŞTE TBF'NİN YENİ YÖNETİMİ:
Başkan Hidayet Türkoğlu'nun yönetimindeki asil üyeler şöyle: Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.

BAKANLIĞIN KAPISINI ÇALACAĞIZ
ABDI İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi'nin kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Türkoğlu, "Mazbatamızı alır almaz ekip olarak bakanlığımızın kapısını çalacağımız ilk hususlardan birisi. Tesisin Türk basketboluna gerçekten çok değer katacağının farkındayız. Bu süreci yakından takip ediyorduk, yeni dönemde de daha sıkı markajla, Sayın Bakanımızla bu önemli tesisi Türk basketboluna kazandırmak isteriz" şeklinde konuştu.

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