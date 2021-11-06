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Giriş Tarihi: 6.11.2021 18:08 Son Güncelleme: 6.11.2021 18:08

Gaziantep sahasında Galatasaray'ı devirdi!

AA
Gaziantep sahasında Galatasaray’ı devirdi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Galatasaray Nef'i 74-66 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Galatasaray Nef'i 74-66 yendi.

GAZİANTEP BASKETBOL: 74 - GALATASARAY NEF: 66

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş

Gaziantep Basketbol: Peterson 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Haciyeva 7, Luther 6, Leo Harun Apaydın 2, Gulley 13, Dusan Cantekin 2, Alpha Kaba 16, Doyle 18

Galatasaray Nef: Bost 5, Trimble 22, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 2, Ege Arar 4, Blackshear 15, Purcell 8, Kravish 8, Eray Aydoğan, Canberk Kuş, Okben Ulubay

1. Periyot: 15-18

Devre: 31-27

3. Periyot: 47-44

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Gaziantep sahasında Galatasaray'ı devirdi!
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