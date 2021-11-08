Bahçeşehir Koleji, Crawford’u tutamadı

INGBasketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 91-87 yendi. Müsabakanın ilk yarısını Bahçeşehir Koleji Jamal Jones'in (14 sayı) skorer oyunu ve toplam 14 asistle 52-42 önde bitirdi. Ancak ilk yarıda 5 sayı atan Büyükçekmece Basketbol'un skorer oyuncusu Jordon Crawford'a ikinciyarıda çözüm üretemeyen Kırmızı Ejderhalar, savunmada da çok hata yapınca maçtan 91-87 mağlup ayrıldı. Crawford maçı 26 sayı ile bitirdi. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Darüşşafaka: 57-76, Semt 77 Yalovaspor-Fenerbahçe Beko: 60-86.