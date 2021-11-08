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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Bahçeşehir Koleji, Crawford’u tutamadı

Bahçeşehir Koleji, Crawford’u tutamadı
ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 91-87 yendi. Müsabakanın ilk yarısını Bahçeşehir Koleji Jamal Jones'in (14 sayı) skorer oyunu ve toplam 14 asistle 52-42 önde bitirdi. Ancak ilk yarıda 5 sayı atan Büyükçekmece Basketbol'un skorer oyuncusu Jordon Crawford'a ikinci yarıda çözüm üretemeyen Kırmızı Ejderhalar, savunmada da çok hata yapınca maçtan 91-87 mağlup ayrıldı. Crawford maçı 26 sayı ile bitirdi. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Darüşşafaka: 57-76, Semt 77 Yalovaspor-Fenerbahçe Beko: 60-86.

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Bahçeşehir Koleji, Crawford’u tutamadı
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