Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'dan ağır yenilgi!
Giriş Tarihi: 12.11.2021 22:49 Son Güncelleme: 13.11.2021 08:40

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'dan ağır yenilgi!

AA
EuroLeague’de Fenerbahçe Beko’dan ağır yenilgi!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 68-43 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 9. haftasında İtalya ekibi Milan'a 68-43 mağlup oldu. Bu sonuçla AX Armani Exchange Milan, 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan AX Armani Exchange Milan, 4. dakikada 7-0 üstünlük yakaladı. Savunmada ve hücumda organize olamayan Fenerbahçe Beko'ya sadece 3 sayı şansı tanıyan İtalya ekibi, baştan sona üstün oynadığı ilk periyodu 22-3 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen AX Armani Exchange Milan, 13. dakikada farkı 27 sayıya çıkardı: 5-32. Bu bölümden sonra toparlanan ve kaydettiği 15 sayıya karşılık rakibinin sadece 3 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala farkı 15'e çekti: 20-35. AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 37-20 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da Fenerbahçe Beko'ya büyük üstünlük kuran ve dış atışlardan 4 isabet bulan AX Armani Exchange Milan, 29. dakikada farkı 33 sayıya çıkardı: 27-60. İtalya temsilcisi, son çeyreğe 62-29 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen AX Armani Exchange Milan, karşılaşmadan 68-43 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko: 43 - AX Armani Exchange Milan: 68

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Jakub Zamojski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Henry 12, Guduric 3, Shayok, Vesely 9, Booker 2, De Colo 2, Pierre, Polonara 2, Şehmus Hazer 9, Ahmet Düverioğlu 4, Tarık Biberovic

AX Armani Exchange Milan: Hall 9, Shields 13, Datome 11, Melli 6, Hines 4, Rodriguez 3, Tarczewski 2, Ricci 5, Grant 6, Mitoglou 9, Biligha, Daniels

1. Periyot: 3-22

Devre: 20-37

3. Periyot: 29-62

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika: Ali Koç'un sözleri için olay açıklama! 'Başkan beni taraftara sattı, şimdi...'
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Son dakika! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
SON DAKİKA | Bakan Murat Kurum'dan CHP’ye çok konuşulacak İzmir yanıtı! HDP'nin Salda Gölü yalanı böyle çöktü
AÖL sınav tarihleri 2021! AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 1. dönem Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'dan ağır yenilgi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA