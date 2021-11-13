Vay başıma gelenler!

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Olimpia Milano'ya 68-43 boyun eğerek ağır bir yenilgi aldı. Yalnızca 3sayı attığı ilk çeyreği 22-3 geride kapatan sarı-lacivertliler, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde bir çeyrekte en az sayı bulduğu maçını çıkardı. Fenerbahçe, kenardan gelen Şehmus Hazer ile direnmeye çalışsa da ilk yarı 37-20 İtalyan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda teslim bayrağını tamamen çeken Kanarya, mücadeleyi25 sayı farkla 68-43kaybederken, Euroleaguetarihinde en az sayı attığımaçını oynadı.