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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Vay başıma gelenler!

Vay başıma gelenler!
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Olimpia Milano'ya 68-43 boyun eğerek ağır bir yenilgi aldı. Yalnızca 3 sayı attığı ilk çeyreği 22-3 geride kapatan sarı-lacivertliler, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde bir çeyrekte en az sayı bulduğu maçını çıkardı. Fenerbahçe, kenardan gelen Şehmus Hazer ile direnmeye çalışsa da ilk yarı 37-20 İtalyan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda teslim bayrağını tamamen çeken Kanarya, mücadeleyi 25 sayı farkla 68-43 kaybederken, Euroleague tarihinde en az sayı attığı maçını oynadı.

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