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Giriş Tarihi: 17.11.2021 01:21

Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'e yenildi!

AA
Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih’e yenildi!

THY Euroleague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih’e 71-63 yenildi. THY Euroleague'de 3 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 7. mağlubiyetini aldı.

Münih'te Audi Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak farkı azaltan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 35-30 geride gitti. Üçüncü çeyrekte sayı üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 49-46 önde giren Bayern Münih karşılaşmadan 71-63 galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 7. mağlubiyetini aldı. Alman ekibi ise 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da 16 sayıyla Marco Guduric, Bayern Münih'te 22 sayıyla Vladimir Lucic maçın en skorer isimleri oldu.

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Fenerbahçe Beko deplasmanda Bayern Münih'e yenildi!
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