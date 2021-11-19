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Giriş Tarihi: 19.11.2021 13:00

Dünya Kupası elemelerinde ev sahibi ülkeler belli oldu

İHA
Dünya Kupası elemelerinde ev sahibi ülkeler belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, Belgrad (Sırbistan), Osaka (Japonya) ve Washington DC'nin (ABD) FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası’na ev sahipliği yapacağını onayladı.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası'nın ev sahipleri belli oldu.

Belgrad iki eleme turnuvasına ev sahipliği yapacak olup, Osaka ve Washington DC her biri bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. Eleme turnuvaları 10-13 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası'nda yer alacak 16 milli takım, bu yılın başlarında gösterdikleri performansla Kıtasal Kupa etkinliklerine katılma hakkını elde etti.

Buna göre Afrika'dan Mali ve Nijerya; Amerika'dan Brezilya, Kanada, Porto Riko ve Amerika Birleşik Devletleri; Asya/Okyanusya'dan Avustralya, Çin, Japonya, Kore ve Avrupa'dan Beyaz Rusya, Belçika, Bosna-Hersek, Fransa, Rusya ve Sırbistan takımları turnuvalarda yer alacak.

Dört takımın yer alacağı her turnuvadan üç ülke olmak üzere toplamda 12 ülke, 21 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'ye katılma hakkı kazanacak.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'nin ev sahibi olan Avustralya ile Tokyo Olimpiyat Oyunları şampiyonu ABD, eleme turnuvalarına katılacak ancak Sidney'deki etkinliğe otomatik olarak katılma hakları bulunuyor.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvaları'nın kurası 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak.

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Dünya Kupası elemelerinde ev sahibi ülkeler belli oldu
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