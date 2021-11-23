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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Beşiktaş’tan hükmen itirazı!

Beşiktaş’tan hükmen itirazı!

Beşiktaş Icrypex Başantrenörü Kandemir, “Tarık Biberovic yönetmeliklere aykırı olarak Türk statüsünde oynadı. Bize karşı 6 yabancıyla oynadılar. Hükmen mağlubiyet olmalı” dedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde önceki gün Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex'i 82-74 mağlup etmişti. Karşılaşmanın ardından ise siyah-beyazlı kulüpten flaş bir açıklama geldi. Beşiktaş Başantrenörü Ahmet Kandemir, sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli basketbolcusu Tarık Biberovic'in yönetmeliklere aykırı olarak Türk statüsünde oynatıldığını söyledi. Bu konuda itirazlarını da yaptıklarını belirten Kandemir, şu ifadeleri kullandı: "Anne ve babası da Türk değil. Türk Milli Takımı'nda oynama hakkı yok, Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynuyor. Geldiğinden beri yönetmeliklere aykırı olarak Türk statüsünde oynatılıyor. Türk Milli Takımı hakkı olmayan oyuncuya Türk statüsü veremezsin."

ERCAN OSMANI NİYE YABANCI!
Beşiktaş kadrosunda bulunan Ercan Osmani'nin 15 yaşından beri Türkiye'de olmasına rağmen Türkiye liginde yabancı statüsünde oynadığını da vurgulayan Kandemir, "Bizim oyuncumuz Ercan Osmani 15 yaşında Türkiye'ye gelmiş, Türk statüsü vermiyorsun. Tarık Biberovic yönetmeliğe göre Türk statüsünde oynayamaz. Fenerbahçe bize karşı 6 yabancıyla oynadı. Türkiye liginde 5 yabancıyla oynayabilirsiniz. Bize göre hükmen mağlubiyet olmalı" dedi.

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Beşiktaş’tan hükmen itirazı!
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